وفاة الفنان المصري إبراهيم فرح

توفي الفنان المصري المعروف إبراهيم فرح داخل أحد مستشفيات المهندسين بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية ستقام صلاة الجنازة بعد العصر بمسجد السيد نفسية.

وقدم الفنان إبراهيم فرح مجموعة من الأدوار المؤثرة تركت بصمة واضحة في هذه الأعمال، ومنها شخصية "الشيخ عبد القادر الصوفي السوداني" الذي قدمه فرح في مسلسل "الخواجة عبد القادر" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، كما قدم عدة أدوار مهمة في مسلسلات: "شيخ العرب همام"، و"كفر دلهاب"، و"حلاوة الدنيا"، و"واحة الغروب" و"الزيبق".