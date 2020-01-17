نفير الفجر في الأقصى والإبراهيمي يوحدُ الفلسطينيين ويرعب الإسرائيليين

شارك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مئات الصور التي توثق أدائهم صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، والحرم الإبراهيمي، وغالبية المدن الفلسطينية، تلبية لنداء أهلنا في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية ضمن حملة نفير الفجر في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي اللذين يدنسهما الاحتلال.

واحتفت مواقع التواصل الاجتماعي بالنجاح الكبير الذي حققته الحملة، والتي تظهر التكاتف مع أهلنا في الخليل والقدس وأنهم ليس وحدهم، وتركت الحملة رسالة للعالم ودفعة قوية لكل المراقبين للقضية الفلسطينيين أن الفلسطينيين أشداء، أقوياء، ولم ولن يتنازلوا عن أملهم في العودة لديارهم.

وشارك الآلاف من المصلين في أداء صلاة فجر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي للأسبوع الثاني على التوالي.

وأصيب مصلون بالأعيرة المطاطية ورضوض بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم في ساحات المسجد الأقصى خلال تفريغه من المصلين فجر الجمعة.

كما، وأدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة الفجر في مساجد قطاع غزة، لإسناد المصلين في المسجدين الأقصى في القدس و"الإبراهيمي" في الخليل.

الأء ابو حسان نشرت على صحفتها في موقع تويتر صوراً للصلاة في المسجد الأقصى، معلقة "الصور تتحدث عن كمية الجمال والأعداد الكبيرة في صلاة الفجر داخل المسجد الأقصى اللهم تقبل وأكرمنا يومًا واحفظ أقصانا من دنس الاحتلال وأعوانه".

ونشر هلال وائل على صفحته في موقع تويتر صورة لمصلين في المسجد الأقصى، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، والمسجد العمري في غزة، معلقاً " الوحدة الوطنية بأبهى صورة ((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ))".

وكتب ابراهيم المدهون على صفحته في تويتر "استجابة ابناء شعبنا لـ #حملة_الفجر_العظيم وامتلاء المساجد بالمصلين، والمكوث في حالة دعاء وإنابة لله، نصرة للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي يحيي الأمل في النفوس ويقرب تحرير مساجدنا وبلادنا، يتوق ملايين المصلين في أكناف بيت المقدس لسجدة واحدة في المسجد الأقصى المبارك".

وكتب حساب حوتري الجولاني على تويتر " نصرةً للمقدسات الاسلامية، غزة والخليل والقدس تلتحم في مشهد مهيب في تأدية صلاة الفجر العظيم".

كما، وكتب هيثم أحمد على موقع تويتر " #صلاة_الفجر هي الطريق إلى التوفيق في انتزاع الحقوق".

وكتبت صفحة بيت لحم على تويتر "رصوا الصفوف وسدوا الفرج.. وحدتنا سبيلنا لحماية مقدساتنا".

في السياق، أشادت حركتا (فتح) و(حماس) بالجماهير الفلسطينية المُحتشدة في صلاة الفجر تبتُّلاً لله تعالى وغضباً في وجه الاحتلال، والتي لبت دعوات أداء صلاة الفجر في الأقصى المبارك.

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر عدنان أشاد بالجماهير الفلسطينية المُحتشدة في صلاة الفجر تبتُّلاً لله تعالى وغضباً في وجه الاحتلال، والتي لبت دعوات أداء صلاة الفجر في الأقصى المبارك.

وقال عدنان: إنَّ شعبنا الفلسطيني يُبدع اليوم ويُعيد للعبادة والمسجد دورهما في وِحدة صفِّنا ورفضِ عدوِّنا وسِدانة مقدساتنا وأرضنا، متوجهاً بالتحية إلى الجماهير المُحتشدة في صلاة الفجر تبتُّلاً لله تعالى وغضباً في وجه الاحتلال.

ودعا عدنان جماهير شعبنا وأمتنا في كافة أماكن تواجده لمتابعة المشهد العظيم من فلسطين في فجر الجمعة والدعوة والتحشيد لصلاة الفجر في الجمعة القادمة والتقاط الإشارة ومحاكاة ذلك في الجوامع الرئيسة رافعين نداءات ( لبيك يا أقصى) (لبيك يا حرم سيدنا إبراهيم الخليل) (الحرية للقدس وفلسطين).

وأضاف: ديننا ليس كهنوتياً معزولاً عن قضايانا وخير الناس ورسالة المسجد أعظم من جعل العبادة طقوساً جامدة.

وتابع: اليوم بإذنه تعالى سيخيب فأل الاحتلال بعزل المساجد ودورها.. يخيب فأل دايتون ورجال أمن أمريكا ممن جندوا الطاقات لعزل المساجد وروادها عن دورهم الأصيل في رفض الاحتلال.

واختتم حديثه قائلاً: تتقدم اليوم طاقاتُ شعبِنا الرائدةُ بقوته تعالى كاسِرةً كلَّ جمود مُستحثَّة الهِمَم داقَّةً ناقوسَ الخطر (مقدساتُنا في خطر).

وقالت حركة (حماس) إن الزحف الكبير للجماهير الفلسطينية لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي ضمن حملة الفجر العظيم، اليوم الجمعة، سيفشل مخططات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية.

وأوضح الناطق باسم الحركة عبداللطيف القانوع، في تصريح صحفي أن هذه الحملة تؤكد على التحام أهال قطاع غزة مع أبناء شعبنا في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي لنصرتهم في تدافعهم ومعركتهم مع الاحتلال الصهيوني للكسر إرادته وإفشال مخططاته العنصرية".

وأضاف: "هي بارقة أمل بأنه لا بُد من عودة للصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك".

اليوم الفجر تفاجأ العدو بعدد المصلين الهائل في صلاة الفجر في الاقصى هذه المبادرات هي من تحيي الأمة من جديد وتبعث فينا الامل بالنصر والتمكين في الارض والله تعالى قال الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة — محمد موسى الحروب (@hroub74) January 17, 2020

صلاة الفجر كالحرب ... لن تجد فيها الا الرجال. صلاة الفجر في مسجد الأقصى صباح اليوم ١٧/١/٢٠٢٠ pic.twitter.com/fd3D8FRerx — فاطمة السّـــــــــفّارينْي🐘🌸 (@fatimaSaffarini) January 17, 2020

جنود الإحتلال الصهيوني

يستبيحون #المسجد_الأقصى

أثناء صلاة الفجر ويصيبون العديد من المصلين !!



للأسف مثل هذه الجرائم لم يعد يلتفت لها أحد

وكأن المسجد الأقصى أصبح غير مهم للمسلمين !!! pic.twitter.com/fznWfgS7C2 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) January 17, 2020

صلاة الفجر عنوان صلاح الدين وعنوان صدق الايمان#حملة_الفجر_العظيم#الفجر_العظيم pic.twitter.com/TBUsRuHMiO — عز الدين البطش #غزة (@izdeene) January 16, 2020

الأقصى فجر اليوم⁩ 😍

هذا الرباط إذ ينسف وهم التقسيم

عشرون عاماً من التخطيط والتنكيل والقبضة الأمنية وحصار الأقصى لعزله عن أحبابه حتى يغدو مهجوراً

وللَّه الحمد: ينفجر المحتل غيظاً وهو يراها قد باتت هباء منثوراً#فجر_الكرامة#الفجر_العظيم#هبة_باب_الرحمة_تتجدد https://t.co/iGTvGkoF0P — محمد أمين النحلاوي (@MAmeenALNahlawi) January 17, 2020

عشرات آلاف المرابطين أدوا صلاة الفجر في #المسجد_الأقصى المبارك قبل أن تهاجمهم قوات الاحتلال وتقمعهم pic.twitter.com/kVxJKQXffR — مغردة حره (@uasmuna_55) January 17, 2020

هذه ليست صلاة العيد

وليست صلاة الجمعة



هذه صلاة الفجر من #المسجد_الأقصى #يتبع pic.twitter.com/F80jiLSGGX — محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) January 17, 2020

صلاة الفجر العظيم وحماية الأقصى



استفزت الأعداد الكبيرة للمصلين في المسجد الأقصى الاحتلال الصهيوني، فقام بالاعتداء عليهم وطردهم بعد انتهاء الصلاة، معتقدًا أنه سيخيف الناس ويمنعهم من القدوم في المرات القادمة. pic.twitter.com/AJKIVoVOnR — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) January 17, 2020

القدس #المسجد_الاقصى والخليل #المسجد_الابراهيمي وغزة #المسجد_العمري

يؤدون صلاة #الفجر_العظيم جماعات وكأنها صلاة جمعة.



نبوءة جولدا مائير تحققت وبدأت النهاية. — Jawdat M Sawalmeh جودت سوالمة (@SawalmehJawdat) January 17, 2020

بصوتٍ واحدٍ رددوا " يا الله ما لنا غيرك يا الله " .

صلاة #الفجر_العظيم في المسجد الأقصى . pic.twitter.com/bqdv5VXpLL — laila odeh الإعلامية ليلى عودة (@lailaodeh4) January 17, 2020

#ثائرون_لاجل_الاقصى



نصرةً للمقدسات الاسلامية ، *غزة والخليل والقدس تلتحم في مشهد مهيب في تأدية صلاة الفجر العظيم .*#حملة_الفجر_العظيم — حنين الماضي (@Hanine1_) January 17, 2020

قالت جولدا مائير رئيسة وزراء الكيان

"لن ينتصر علينا المسلمون إلّا إذا كان عددهم فى صلاه الفجر كعددهم فى صلاه الجمعة"

صدقت وهي الكذوبة، وتلكم بشرى النصر والفتح#فجر_الكرامة #الفجر_العظيم pic.twitter.com/lYadncd8sk — بَـسَّـٰـام (@Prince_smsm1995) January 17, 2020

قوات الاحتلال تلاحق المصلين في المسجد الأقصى وتعتدي عليهم بعد صلاة الفجر.#الفجر_العظيم #الأقصى_في_خطر pic.twitter.com/S8gTeNBZw4 — محمد الداية #فلسطين 🇵🇸 (@MOHAMMEDDDAYA1) January 17, 2020

هذه جموع المصلين في الأقصى المبارك ...

هذه الوجوه المتوضأة التي لبت نداء الله على صلاة الفجر التي لا يشهدها منافق .....

هؤلاء هم رجال المقاومة يقاومون من المساجد......

هم الصامدون في وجه المحتل يلبون منادي الجهاد....

#الفجر_العظيم#الفجر_العظيم pic.twitter.com/c41zZaTF33 — anas (@anas74636022) January 17, 2020

الاحتلال تفاجأ بعدد المصلين في الأقصى فجر اليوم

ذكرت القناة 12 العبرية أن قوات الشرطة الإسرائيلية تفاجأت بعدد غير مسبوق من الفلسطينيين الذين وصلوا اليوم لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك.



وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن "الصلاة بدأت بوصول نحو 8 آلاف مصلي وهو رقم غير مسبوق، — زهره الكتاليا (@pI46Yl3OiWU9UvC) January 17, 2020

صلاة الفجر العظيم وحماية الأقصى



استفزت الأعداد الكبيرة للمصلين في المسجد الأقصى الاحتلال الصهيوني، فقام بالاعتداء عليهم وطردهم بعد انتهاء الصلاة، معتقدًا أنه سيخيف الناس ويمنعهم من القدوم في المرات القادمة. pic.twitter.com/AJKIVoVOnR — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) January 17, 2020