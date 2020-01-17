نفير الفجر في الأقصى والإبراهيمي يوحدُ الفلسطينيين ويرعب الإسرائيليين

شارك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مئات الصور التي توثق أدائهم صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، والحرم الإبراهيمي، وغالبية المدن الفلسطينية، تلبية لنداء أهلنا في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية ضمن حملة نفير الفجر في المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي اللذين يدنسهما الاحتلال.
واحتفت مواقع التواصل الاجتماعي بالنجاح الكبير الذي حققته الحملة، والتي تظهر التكاتف مع أهلنا في الخليل والقدس وأنهم ليس وحدهم، وتركت الحملة رسالة للعالم ودفعة قوية لكل المراقبين للقضية الفلسطينيين أن الفلسطينيين أشداء، أقوياء، ولم ولن يتنازلوا عن أملهم في العودة لديارهم.
وشارك الآلاف من المصلين في أداء صلاة فجر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي للأسبوع الثاني على التوالي.
وأصيب مصلون بالأعيرة المطاطية ورضوض بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم في ساحات المسجد الأقصى خلال تفريغه من المصلين فجر الجمعة.
كما، وأدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة الفجر في مساجد قطاع غزة، لإسناد المصلين في المسجدين الأقصى في القدس و"الإبراهيمي" في الخليل.
الأء ابو حسان نشرت على صحفتها في موقع تويتر صوراً للصلاة في المسجد الأقصى، معلقة "الصور تتحدث عن كمية الجمال والأعداد الكبيرة في صلاة الفجر داخل المسجد الأقصى اللهم تقبل وأكرمنا يومًا واحفظ أقصانا من دنس الاحتلال وأعوانه".
ونشر هلال وائل على صفحته في موقع تويتر صورة لمصلين في المسجد الأقصى، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، والمسجد العمري في غزة، معلقاً " الوحدة الوطنية بأبهى صورة ((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ))".
وكتب ابراهيم المدهون على صفحته في تويتر "استجابة ابناء شعبنا لـ #حملة_الفجر_العظيم وامتلاء المساجد بالمصلين، والمكوث في حالة دعاء وإنابة لله، نصرة للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي يحيي الأمل في النفوس ويقرب تحرير مساجدنا وبلادنا، يتوق ملايين المصلين في أكناف بيت المقدس لسجدة واحدة في المسجد الأقصى المبارك".
وكتب حساب حوتري الجولاني على تويتر " نصرةً للمقدسات الاسلامية، غزة والخليل والقدس تلتحم في مشهد مهيب في تأدية صلاة الفجر العظيم".
كما، وكتب هيثم أحمد على موقع تويتر " #صلاة_الفجر هي الطريق إلى التوفيق في انتزاع الحقوق".
وكتبت صفحة بيت لحم على تويتر "رصوا الصفوف وسدوا الفرج.. وحدتنا سبيلنا لحماية مقدساتنا".
في السياق، أشادت حركتا (فتح) و(حماس) بالجماهير الفلسطينية المُحتشدة في صلاة الفجر تبتُّلاً لله تعالى وغضباً في وجه الاحتلال، والتي لبت دعوات أداء صلاة الفجر في الأقصى المبارك.
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر عدنان أشاد بالجماهير الفلسطينية المُحتشدة في صلاة الفجر تبتُّلاً لله تعالى وغضباً في وجه الاحتلال، والتي لبت دعوات أداء صلاة الفجر في الأقصى المبارك.
وقال عدنان: إنَّ شعبنا الفلسطيني يُبدع اليوم ويُعيد للعبادة والمسجد دورهما في وِحدة صفِّنا ورفضِ عدوِّنا وسِدانة مقدساتنا وأرضنا، متوجهاً بالتحية إلى الجماهير المُحتشدة في صلاة الفجر تبتُّلاً لله تعالى وغضباً في وجه الاحتلال.
ودعا عدنان جماهير شعبنا وأمتنا في كافة أماكن تواجده لمتابعة المشهد العظيم من فلسطين في فجر الجمعة والدعوة والتحشيد لصلاة الفجر في الجمعة القادمة والتقاط الإشارة ومحاكاة ذلك في الجوامع الرئيسة رافعين نداءات ( لبيك يا أقصى) (لبيك يا حرم سيدنا إبراهيم الخليل) (الحرية للقدس وفلسطين).
وأضاف: ديننا ليس كهنوتياً معزولاً عن قضايانا وخير الناس ورسالة المسجد أعظم من جعل العبادة طقوساً جامدة.
وتابع: اليوم بإذنه تعالى سيخيب فأل الاحتلال بعزل المساجد ودورها.. يخيب فأل دايتون ورجال أمن أمريكا ممن جندوا الطاقات لعزل المساجد وروادها عن دورهم الأصيل في رفض الاحتلال.
واختتم حديثه قائلاً: تتقدم اليوم طاقاتُ شعبِنا الرائدةُ بقوته تعالى كاسِرةً كلَّ جمود مُستحثَّة الهِمَم داقَّةً ناقوسَ الخطر (مقدساتُنا في خطر).
وقالت حركة (حماس) إن الزحف الكبير للجماهير الفلسطينية لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي ضمن حملة الفجر العظيم، اليوم الجمعة، سيفشل مخططات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية.
وأوضح الناطق باسم الحركة عبداللطيف القانوع، في تصريح صحفي أن هذه الحملة تؤكد على التحام أهال قطاع غزة مع أبناء شعبنا في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي لنصرتهم في تدافعهم ومعركتهم مع الاحتلال الصهيوني للكسر إرادته وإفشال مخططاته العنصرية".
وأضاف: "هي بارقة أمل بأنه لا بُد من عودة للصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك".