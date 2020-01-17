الخطبة 11 منذ الثورة.. السيد خامنئي يلقي خطبة الجمعة للمرة الأولى منذ 2012

القى المرشد الإيراني السيد علي خامنئي اليوم خطبة الجمعة للمرة الـ11 منذ توليه موقع المرشد خليفة للإمام الخميني عام 1989، وسط حشود هائلة من الإيرانيين التي توافدت على مصلى طهران حيث الخطبة.

يشار إلى ان آخر خطبة القاها السيد الخامنئي كانت في العام 2012 والتي حملت رداً على الرئيس الامريكي بارك أوباما الذي قال في حينها أن جميع الخيارات مطروحة بشأن البرنامج النووي الإيراني، إذ قال خامنئي "الحرب على ايران ستكون مكلفة 10 اضعاف ما تفكر فيه امريكا".

وذكرت قناة الميادين أن أهمية خطبة السيد خامنئي تكمن في أنه خطب صلاة الجمعة من قبل المرشد الإيراني تكون إجمالاً في لحظات مفصلية وحساسة يعيشها الشعب الإيراني، مستشهدة بالخطب التي بدأت عام 1989 خلال أربعين الإمام الخميني، وشكر خلالها السيد خامنئي مجلس الخبراء وبيعة الأمة له.

وفي عام 2009 مثلاً، كان هناك احتجاجات أعقبت الانتخابات الرئاسية الإيرانية شهدت المدن الإيرانية اعتراضات على خلفية نتائج الانتخابات التي أفضت إلى فوز الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد

وتأتي الخطبة في ظل الظروف المفصليّة التي تعيشها إيران، للتطرق للحديث لأبرز القضايا الداخلية والخارجية المهمة جداً، وقضايا أخرى تتقاطع ما بين الداخل والخارج، والتي من بينها الاحتجاجات الإيرانية، واستشهاد سليماني، وسقوط طائرة الركاب الاوكرانية، والتهديدات الأمريكية المتصاعدة.

وأفاد ريّا بأن هناك دعوات لمسيرات اليوم في مختلف المدن الإيرانية رفضاً للتدخلات الخارجية ودعماً للنظام، بالتوازي مع إحراق المحتشدين لصور الرئيس دونالد ترامب وللعلمين الأميركي والإسرائيلي في طهران. ولفت إلى أن الحشود المتوافدة إلى مصلى طهران ترفع شعارات مناهضة لأميركا وتطالب بالانتقام للشهيد سليماني.