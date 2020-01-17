القيادي عدنان: المسجد الأقصى المبارك أعاد رصَّ صفوفنا ووحدتنا

اشاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر عدنان بالجماهير الفلسطينية المُحتشدة في صلاة الفجر تبتُّلاً لله تعالى وغضباً في وجه الاحتلال، والتي لبت دعوات أداء صلاة الفجر في الأقصى المبارك.

وقال عدنان: إنَّ شعبنا الفلسطيني يُبدع اليوم ويُعيد للعبادة والمسجد دورهما في وِحدة صفِّنا ورفضِ عدوِّنا وسِدانة مقدساتنا وأرضنا، متوجهاً بالتحية إلى الجماهير المُحتشدة في صلاة الفجر تبتُّلاً لله تعالى وغضباً في وجه الاحتلال.

ودعا عدنان جماهير شعبنا وأمتنا في كافة أماكن تواجده لمتابعة المشهد العظيم من فلسطين في فجر الجمعة والدعوة والتحشيد لصلاة الفجر في الجمعة القادمة والتقاط الإشارة ومحاكاة ذلك في الجوامع الرئيسة رافعين نداءات ( لبيك يا أقصى) (لبيك يا حرم سيدنا إبراهيم الخليل) (الحرية للقدس وفلسطين).

وأضاف: ديننا ليس كهنوتياً معزولاً عن قضايانا وخير الناس ورسالة المسجد أعظم من جعل العبادة طقوساً جامدة.

وتابع: اليوم بإذنه تعالى سيخيب فأل الاحتلال بعزل المساجد ودورها.. يخيب فأل دايتون ورجال أمن أمريكا ممن جندوا الطاقات لعزل المساجد وروادها عن دورهم الأصيل في رفض الاحتلال.

واختتم حديثه قائلاً: تتقدم اليوم طاقاتُ شعبِنا الرائدةُ بقوته تعالى كاسِرةً كلَّ جمود مُستحثَّة الهِمَم داقَّةً ناقوسَ الخطر (مقدساتُنا في خطر).



وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، المصلين الفلسطينيين الذين شاركوا في حملة الصلاة في ساعات المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد مراسلنا بإصابة عددٍ من المصلين الفلسطينيين بالأعيرة المطاطية ورضوض بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم في ساحات المسجد الأقصى خلال تفريغه من المصلين فجر الجمعة.

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