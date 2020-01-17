الاحتلال يهاجم مصلي حملة نفير الفجر بالمسجد الأقصى

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، المصلين الفلسطينيين الذين شاركوا في حملة الصلاة في ساعات المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد مراسلنا بإصابة عددٍ من المصلين الفلسطينيين بالأعيرة المطاطية ورضوض بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم في ساحات المسجد الأقصى خلال تفريغه من المصلين فجر الجمعة.

واقتحمت قوات الاحتلال ساحات المسجد الأقصى بعد انتهاء المصلين من اداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، ولاحقت المصلين ومنعتهم من التواجد بالساحات.

وذكر شهود عيان ان القوات الإسرائيلية اعتدت بوحشية على المصلين خلال اقتحام ساحات الأقصى، وأطلقت نحوهم الاعيرة المطاطية، إلى جانب اعتقالها احد المقدسيين لدى خروجه من إحدى بوابات المسجد الأقصى، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وشارك الآلاف من المصلين الفلسطينيين في أداء صلاة فجر اليوم الجمعة، تلبية لدعوة حملة "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى للأسبوع الثاني على التوالي.