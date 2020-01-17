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رغم إعلان ترامب عدم وجود إصابات.. الجيش الأمريكي يعترف بإصابات في القصف الإيراني

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 08:48 - 17 يناير 2020
اصابة جندي امريكي اصابة جندي امريكي
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على الرغم من اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم إصابة أي جندي امريكي في القصف الإيراني لقاعدتين امريكيتين في العراق، إلا أن الجيش الأمريكي أعلن إصابة 11 جنديا من قواته شكوا من أعراض ارتجاج الدماغ نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني يوم 8 يناير على قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية بالعراق.

وقال الجيش الأمريكي في بيانً صحفي "هؤلاء الجنود نقلوا للعلاج إلى مركز لاندستول الطبي الإقليمي في ألمانيا، وتم إرسال آخرين إلى معسكر أريفجان (الكويت) لإجراء مزيد من الفحوص".

وأوضح الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: "بينما لم يقتل أي عسكري أمريكي في الهجوم الإيراني يوم 8 يناير على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، إلا أنه عولج العديد من الجنود من أعراض ارتجاج بالمخ"، مشيراً إلى ان الجنود لايزالون يتلقون العلاج اللازم.

وكانت الجمهورية الإيرانية استهدف قاعدتين امريكيتين في العراق في ردها على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

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