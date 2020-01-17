ماكرون يزور رام الله الأسبوع المقبل والسلطة تستبق الزيارة بطلب رسمي من فرنسا

كشف سلمان الهرفي سفير دولة فلسطين في فرنسا النقاب عن تقديم السلطة الفلسطينيّة طلباً رسمياً للرئاسة والخارجيّة الفرنسيّة؛ للتدخل والضغط على "إسرائيل" من أجل تسهيل عقد الانتخابات في الأراضيّ الفلسطينيّة بما فيها القدس المحتلة، قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رام الله الأسبوع المقبل.

وقال السفير الهرفي "إنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس اتصلت بالرئاسة والخارجيّة الفرنسيّة لتسهيل عملية اجراء الانتخابات وابلغتهم أننا قدمنا طلباً رسمياً لإسرائيل"، مشيراً انهم بانتظار الرد الفرنسي.

وأوضح الهرفي أنّ الزيارة تأتي بدعوة من الرئيس محمود عباس وستكون عقب زيارته لإسرائيل في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وأنها ستبحث في العديد من القضايا، لا سيما التعاون الثنائي بين البلدين.