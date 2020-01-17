محمد مصطفى: تسريع تطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة أولوية وطنية

شدَّدَ محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني على أهمية نتائج الاجتماع الوزاري لمنتدى شرق المتوسط للغاز، التي من بينها الطلب الدعوة لتسريع العمل على تطوير حقل غاز غزّة.

وأكّد محمد مصطفى المكلف برئاسة الوفد الفلسطيني لحضور منتدى شرق المتوسط للغاز أنَّ استغلال الموارد الطبيعية هو الوسيلة الأمثل لتحقيق الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال والاعتماد على الذات في مجال الطاقة، خاصةً أن مشتقات البترول والكهرباء تشكل عبئاً كبيراً على المالية العامة، مشدداً على الموقف الوطني القاضي بتثبيت الحقوق الوطنية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أنَّ تسريع تطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة، يشكّل أحد مقومات الاقتصاد الفلسطيني وصولاً إلى توفير أمن الطاقة لفلسطين، وعلى اعتباره حقلاً يقع تحت السيادة الفلسطينية ومن أهم مقدرات الشعب الفلسطيني الطبيعية.

ودعا إلى عدم الخلط بين موضوع تطوير حقل غاز غزة والجهود التي تقودها دولة فلسطين لحلّ أزمة الكهرباء التي يعاني منها أبناء شعبنا في القطاع، من خلال تحويل محطة إنتاج الكهرباء في غزة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا عن السولار، حيث إن الهدف النهائي هو أن تعمل المحطة بالغاز الفلسطيني.