حالة الجو في فلسطين خلال الأيام المقبلة: منخفض جوي يضرب المنطقة

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الجمعة الموافق 17-1-2020 غائماً وباردا الى شديد البرودة، وان تكون درجات الحرارة أقل من المعدل السنوي، مع وجود فرصة لتساقط زخات من الامطار فوق بعض المناطق.

أما يوم غدٍ السبت 18-1-2020: فمن المتوقع أن يكون الطقس بارداً، مع انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق مختلف المناطق، وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

اما يوم الأحد 19-1-2020: فمن المتوقع ان يكون الجو غائماً وشديد البرودة ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

في السياق، حذَّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.