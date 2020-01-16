حماس ترد على اتهامات محاولتها أن تصبح بديلاً عن منظمة التحرير

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" "إن حديث بعض قيادات السلطة عن سعي حماس لتصبح بديل هي أحاديث لا تستند على أي واقع، وهي تخيلات في عقول قيادة السلطة فقط".

وأوضح المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: "أن اتفاقات المصالحة تحدثت عن تمثيل منظمة التحرير بعد إصلاحها، وضمان مشاركة الجميع فيها بالانتخابات أو التوافق"، معتبراً "أنه من حق حماس أن تتحرك في كل الساحات من أجل حشد الدعم السياسي لقضيتنا الوطنية، وخاصة في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات تصفية من الإدارة الأمريكية وحكومة اليمين الصهيونية.

وأشار إلى أنّ حركة حماس تسعى لحشد الدعم لتعزيز صمود أبناء شعبنا على الأرض الفلسطينية، لافتاً إلى أنَّ "الكل الوطني مطلوب منه التحرك في كل الساحات والمواقع من أجل حشد الدعم لقضيتنا الوطنية، ونقل الرواية الفلسطينية لمختلف المحافل".