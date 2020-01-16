روحاني: لا قيود على المشروع النووي الإيراني ونخصب اليورانيوم بكميات كبيرة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الخميس، أن طهران لن تلتزم بأي قيود بعد اليوم على المشروع النووي الإيراني.

وقال روحاني في تصريحات صحفية: إن طهران تقوم بتخصيب اليورانيوم بكميات أكبر، مما كانت عليه قبل توصلها للاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015".

واوضاف: "نخصب يورانيوم أكثر من قبل التوصل للاتفاق... الضغط زاد على إيران لكننا نواصل التقدم".

وتابع: "لو كنا قد انسحبنا من الاتفاق النووي بعد انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لكان الملف النووي أحيل إلى مجلس الأمن الدولي"، متهماً ترامب بإثارة المشاكل مع الجميع بخروجه من الاتفاق.