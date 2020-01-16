الجانب المصري يستأنف ضخ الغاز الطبيعي إلى قطاع غزة بعد توقف دام اسبوع

كشفت مصادر صحفية فلسطينية النقاب عن استئناف السلطات المصرية ضخ الغاز الطبيعي إلى قطاع غزة، بعد توقف دام حوالي أسبوع بسبب خلاف على الأسعار.

وأوضح مصادر صحفية أن مصر ستستأنف ادخال الغاز المصري إلى قطاع غزة، بسبب الخلاف الذي دار بين الجهات المسؤولة في قطاع غزة والجانب المصري، بسبب فرض الأخيرة زيارة على سعر طن الغاز.

وكان الجانب المصري طلب إضافة مبلغ 160 دولار على كل طن من الغاز المنزلي الوارد إلى القطاع، وهو الأمر الذي رفضه مستوردو الغاز بغزّة.

وأشارت المصادر إلى ان الخلاف بين الشركات المصرية للغاز ومستوردو الغاز في غزة بخصوص أسعار غاز الطهي.

وفي ذات السياق بدأ الاحتلال إدخال الغاز إلى قطاع غزة، الأحد الماضي، بعد الخلاف الذي حصل بين الجانب المصري ومستوردو الغاز في غزة.