4 اطعمة غذائية ينصح الأطباء بتجنبها لمن تجاوز سنه الـ 40

قدم أطباء مختصون في النظام الغذائي، جمة من النصائح للأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم سن الأربعين، للحفاظ على صحتهم، عبر تجنب أطعمة غنية بالدهون.

وشدد خبراء التغذية، ان على الأشخاص اتباع خطوات متوازنة لوجباتهم الغذائية، للحماية من الامراض منها امراض القلب والسرطان، وأخرى.

وفي ذات السياق، نصح الأطباء تجنب أغذية عديمة الفائدة ومهلكة للصحة منها السكاكر، وهي على النحو التالي:

طعام الدونتس :

وتحتوي قطعة الدونتس الصغيرة، على نحو 10 اونصات من السكر، بالإضافة إلى 19 غرامًا من الدهون، و340 سعرًا حراريًا، فضلاً عن احتواءها نسبة عالية من الكوليسترول والزيت والسكر.

الأطعمة المقلية بكافة انواعها:

وتحتوي الأطعمة المقلية على نسبة من الزيوت المشبعة والمواد الدهنية، التي تساهم في زيادة الوزن، الامر الذي يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض.

المشروبات الغازية (الطاقة) :

وينصح خبراء التغذية، في تجنب المشروبات الغازية، لأنها تعمل على ضعف العظام، لاحتوائها على حمض الفوسفوريك الموجود بكثرة فيها، التي تؤدي إلى السمنة وارتفاع ضغط الدم.

الدقيق الأبيض (الطحين) :

وعند تنازل الدقيق الأبيض، تحول معدة الجسم الطحين إلى سكر غلوكوز، فيما يتحول بعد ذلك إلى دهون، ان عملية هضم الدقيق تكون بطيئة.

اللحوم المصنعة بمواد حافظة :

وأكد الأطباء ان اللحوم المصنعة، تعد خطيرة جدًا على جسم الانسان، إذ تعتبر من المسببات الرئيس للأمراض السرطان والقلب، لذلك على الاشخاص الذين تجاوز اعمارهم الاربعين، عليهم تجنب تلك الاطعمة المضرة.