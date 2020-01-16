الرئيس الإيراني: لا يوجد ما يلزمنا بتخصيب اليورانيوم

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، أنه لا يوجد حدود تلزم بلاده في تخصيب اليورانيوم، بعد قراراها بالتخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع الدول العظمى الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الامريكية دونالد ترامب، رداً على اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في غارة أمريكية في العراق في مطلع شهر يناير الجاري.

وأكد روحاني في خطاب هل أمام رؤساء البنوك، في العاصمة طهران، أن البرنامج النووي في "وضع أفضل" مما كان عليه قبل الاتفاق النووي مع القوى العالمية.

وأضاف أن طهران تقوم بتخصيب اليورانيوم "بمعدلات أعلى مما كانت سائدة قبل توقيع الاتفاق النووي". حسبما نقلت "أسوشيتيد برس".

يشار إلى أن قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا أعلنوا الثلاثاء الماضي، تفعليهم آلية فض النزاع المدرجة ضمن الاتفاق النووي مع إيران، على خلفية "فشل" طهران في احترام التزاماتها بموجب الاتفاق. بحسب ما زعموا.

هذا ويعنى ببند "آلية فض النزاع"، هو أحد الإجراءات التي يمكن لأحد أطراف الاتفاق النووي اللجوء إليها لمعالجة مشكلة تخلّف الطرف الآخر عن التزاماته، وفي حال تعذر ذلك، فإن الأمر قد يصل إلى إعادة الملف لمجلس الأمن الدولي، وإمكانية فرض عقوبات مجددًا.

وفي مايو/أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.

وفي 5 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت إيران تعليق جميع تعهداتها في إطار الاتفاق النووي على خلفية مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية بالعراق.

وذكرت الحكومة الإيرانية، في بيان، أنها علقت جميع تعهداتها ضمن الاتفاق النووي، ولن تلتزم بها من الآن فصاعدا، مؤكدة أن "طهران لن تلتزم بالتعهدات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وتخزينه والبحث والتطوير". غير أنها أكدت مواصلة طهران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستعدادها للعودة للاتفاق في حالة رفع العقوبات وتأمين مصالحها في إطاره.