الحية: علاقة حماس بالسعودية تمر بمرحلة فتور وقطيعة

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، اليوم الخميس، أن علاقة الحركة مع السعودية، تمر بحالة من القطيعة والفتور، فرضتها الأخيرة ضد حركته.

وقال الحية، :"السعوديون أهلنا وعزوتنا وظهرنا، ونطالبهم بدعم شعبنا وصموده والوقوف إلى جانبنا، هكذا كانوا، وهكذا نريدهم اليوم". مضيفاً أن حماس معنية بوجود علاقة مع السعودية، على قاعدة "احتضان القضية"، وعدم مطالبتها بمقاطعة أي دولة أخرى.

وحول اتهامات السلطة وحركة فتح لحماس بأنها تطرح نفسها بديلاً عن منظمة التحرير، عقب زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، لمسقط للتعزية بوفاة السلطان قابوس، وقمة كوالالمبور. أكد الحية أن هذه الاتهامات مرفوضة، موضحاً أن، حماس لا تطرح نفسها بديلاً عن المنظمة؛ مستدركاً أن المنظمة تآكلت وخطفت وضيعت وضاعت مكانتها واستراتيجيتها، وتفرق الشعب من حولها والأولوية هي حشد الدعم والتأييد للقضية".

ووصف اتهامات السلطة لحماس، بأنها تسمم الأجواء ومحاولة بائسة ويائسة لإنهاء وطي صفحة الانتخابات".

وطالب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، بضرورة إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدًا جهوزية حركته لدخول انتخاباتها وإعادة تشكيلها.