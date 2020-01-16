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حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الخميس 16/1/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:49 - 16 يناير 2020
حالة الطرق حالة الطرق
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أكدت إدارة شرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الخميس 16/1/2020، تشهد حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسة.

ونوهت الإدارة، إلى وجود سوق البريح في محافظة الوسطى ، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي، متمنيةً من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان وكافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وذكرت، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

وقد سجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث مروري واحد فقط نتج عنه إصابة واحدة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

 

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