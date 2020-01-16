الاحتلال يعتقل 7 مواطنين في الضفة والقدس فجر الخميس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس عدد من المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأوضحت مصادر محلية في الضفة والقدس المحتلتين بأن جنود الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين أغلبهم من بلدة العيساوية في القدس.

وأشارت المصادر، إلى أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب محمد شادي جرار، ومحمد حواشين، وحمودي محمود الكايد، من مخيم جنين بعد مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي ذات السياق أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال الذين اقتحموا المدينة، دون أن يبلغ عن وجود إصابات أو اضرار في صفوف الاحتلال.

كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال منطقة قبر يوسف في نابلس.

وفي العيسوية شرق القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تيسير يوسف محيسن، ونسيم أمجد محيسن، ومصعب محمود محيسن، ومحمد أحمد أبو ريالة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منازل المواطنين قبل لحظات من اعتقالهم في بلدة العيساوية، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق.