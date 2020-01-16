علامات تشير الى وجود ديدان تسبب اضرابات الأمعاء وطرق الوقاية

كشف موقع The Times Hub، أن تكاثر الديدان الطفيلية في أمعاء الإنسان يسبب اضطرابات في عمل الجهاز الهضمي ومنظومة المناعة.

وأوضح الطبيب العربي محسن النادي، من العلامات التي تشير إلى وجود هذه الديدان، فقدان الشهية، انخفاض الوزن لأسباب مجهولة، طفح جلدي، آلام في منطقة السرة أو في الجانب الأيمن أعلى البطن وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية، واضطراب النوم والنعاس.

ونصح الدكتور النادي بتناول المواد الغذائية التالية للتخلص من هذه الديدان الطفيلية وللوقاية منها.

الزنجبيل: يمكن أن يساعد على التخلص من الديدان خلال يوم واحد.

بذور اليقطين: هذه البذور يجب خلطها بالحليب وزيت الخروع، يتم تناول نصفها في المساء والنصف الثاني في الصباح.

العسل: ينصح الطبيب بخلط العسل مع الزعتر.

الكركم: تحتوي هذه المادة على مجموعة مركبات لها مفعول مضاد للطفيليات.

القرنفل: يشير الطبيب النادي، إلى أن القرنفل يسمح بالتخلص من جميع أنواع الديدان الطفيلية بفضل توغله في الحمض النووي؛ مغلي البابونج-ينصح الطبيب بتناول المشروب بعد نصف ساعة على تحضيره، ويفضل إضافة ملعقة طعام من زيت الزيتون إليه.