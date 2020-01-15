المباحث تلقي القبض على مجموعة تزور تقارير طبية وتحويلات للعلاج

ألقت المباحث بمحافظة غزة، اليوم الأربعاء، القبض على مجموعة من الأشخاص يقومون بتزوير تقارير طبية وتحويلات للعلاج في الخارج.

وقال رئيس قسم مباحث التفاح والدرج يوسف ماضي، تم إلقاء القبض على كلاً من المدعو (ر- ع) والمدعو (هـ-أ) والمدعو (هـ-م) داخل مطبعة تعود لأحدهم وبحوزتهم نماذج وتقارير طبية مزورة.

وأضاف، أنه تم تفتيش منزل أحد المذكورين في منطقة دير البلح وضبط ما يقارب 18 ختم بأسماء مستشفيات حكومية وأطباء من وزارة الصحة ومعابر وغيرها.

وأوضح أنه من خلال التحقيقات اعترف المذكورين على قيامهم بتزوير مئات التقارير الطبية مقابل مبالغ مالية من المواطنين.

وبين أنه تم ضبط الأدوات التي تستخدم بعملية التزوير، وتحويل المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.