الملك الأردني: الشرق الأوسط يشهد فوضى لا توصف وحرب شاملة قد تندلع

قال الملك الأردني، عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، :"إنّ منطقة الشرق الأوسط تشهد فوضى لا توصف، وتوتر أمني لا يسبق له مثيل".

وأضاف عبدالله الثاني، في خطاب له امام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، ان المنطقة العربية قد تندلع فيها حرب شاملة، في حال اندلعت بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر، ان الحرب الشاملة تهدد استقرار المنطقة برمتها، فضلاً عن الإضرابات التي ستحصل في الاقتصاد العالمي بأكمله.

وحذر الملك، من عودة الإرهاب إلى دول العالم، نتيجة التوتر الأمني بين واشنطن وطهران.

ويذكر، ان واشنطن وجهت ضربة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، ومعاونيه، بتاريخ 3 يناير الجاري، في مطار بغداد الدولي، فيما ردت إيران بقف قاعدتين امريكيتين في شمال العراق، بصواريخ بالستية.