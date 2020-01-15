الاحتلال يفرج عن الأسير علاء أبو جزر من غزة بعد 17 عاماً من الأسر

أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء، عن الأسير علاء أبو جزر، عبر بوابة بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية، ان الاحتلال أفرجت عن الأسير أبو جزر (43 عامًا)، من سكان مدينة رفح، جنوب القطاع، فيما استقبلت عائلته وأقاربه بكل حفاوة عبر تنظيم احتفال كبير، عند حاجز ايرز.

وكان من المقرر، ان بفرج عنه الاحتلال أمس الثلاثاء، إذ حولت عائلته خيمة الاستقبال إلى إلاعتصام عند الحاجز، ضد قرار العدو، في المماطلة بالافراج عن ابنهم، المنتهية محكوميته.

يشار إلى ان قوات الاحتلال، قد اعتقلت الأسيرـ، أثناء عودته من رحلة علاجية لوالده من مصر، في معبر رفح البري، بتاريخ 15/1/2003، ووجه له العدو تهم كاذبة، وعلى أثرها سجن نحو 17 عامًا، داخل سجون الاسر.



