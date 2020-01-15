"عدسة فلسطين اليوم" ترصد خسائر المزارعين بعد فتح السدود وطائرات الرش "الاسرائيلية"

رصدت عدسة وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" اليوم الاربعاء 15/1/2020، أضرار الاراضي الزراعية جراء فتح الاحتلال للسدود جراء الكميات الكبيرة للأمطار ’ بالإضافة الى رصد طائرات "اسرائيلية" لرش المبيدات بكميات كبيرة على الاراضي الزراعية ، مما قد يعرضها للتلف ، وتكبد المزارعين مزيداً من الخسائر.

وكانت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة اصدرت قبل يومين ، تقديرا أوليا للأضرار والخسائر التي لحقت بأراضي المزارعين نتيجة فتح سلطات الاحتلال، سدود وعبارات الأمطار في مناطق شرقى محافظة غزة وجباليا، وبيت حانون، حيث لحقت أضرار كبيرة بمساحات حقول مفتوحة مزروعة بمختلف أنواع الخضروات، اضافة الى خسائر في قطاعي الدواجن والنحل.

وأفادت الوزارة في بيانها أن الأضرار الأولية التي لحقت بالقطاع الزراعي تقدر بأكثر من (500 ألف دولار)، نتيجة تعمد الاحتلال بشكل متكرر للمرة الثانية على التوالي فتح سدود مياه الأمطار خلال اسبوع، الأمر الذي أدي لغمر وانجراف للتربة في بعض المناطق، واتلاف كامل لمحاصيل كالبطاطس والبصل، بالإضافة للمحاصيل الحقلية المختلفة المزروعة في هذه الاراضي.

محافظة غزة

وأوضحت الزراعة انه بالنسبة لمحافظة غزة، وتحديدا شرق الشجاعية كانت الخسائر علي النحو التالي:

تضرر حوالي 700 دونم مزروعة بمحاصيل حقلية( شعير ، قمح، بيقا...الخ) و100 دونم مزروعة بمحاصيل خضار ( ملفوف، زهرة، بازيلاء، بصل...الخ) اضافة الى تضرر حوالي 100 صندوق نحل، حيث قدرت إجمالي الأضرار هناك بنحو 350 الف دولار.









































































