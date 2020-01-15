طالع الأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 2020/1/16

أعلنت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس 2020/1/16.

وأفادت في بيان صحفي اليوم الأربعاء، بأن السفر سيكون للحافلات الثامنة والتاسعة، والعاشرة حتى الرقم (51) من كشف (2020/1).

ونوهت للمسافرين ضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت في بيانها، إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مؤكدة على التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

ولفتت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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