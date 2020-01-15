مواقع التواصل منصة لرفض نقل الغاز "الإسرائيلي" لمصر

في الوقت الذي تستقبل فيه وزارة البترول المصرية الغاز الطبيعي "الإسرائيلي"، تستقبل مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدات ومنشورات منددة ورافضة لهذه الاتفاقية، رافضين التعاون المصري "الإسرائيلي".

وقد تصدرت كلمات الرفض والإدانة لهذه الاتفاقية مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً "تويتر" الذي كان منصة واسعة لتعبير المصريين والعرب عن غضبهم لاستقبال الغاز "الإسرائيلي" ومصر تشتهر بوفرة الغاز.

وكانت وزارة البترول المصرية قد أصدرت بياناً أعلنت فيه نقل الغاز، معتبرةً أن هذا التطور سيمكن "إسرائيل" من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز.

وستصل كميات الغاز المستوردة تدريجيًا إلى ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب بحلول 2022، حيث تعد هذه المرة الأولى في تاريخ مصر و"إسرائيل"، التي يتم فيها استقبال الغاز "الإسرائيلي" في مصر بعد أن كانت الأخيرة تقوم بتصديره إلى تل أبيب.

وأعرب المغردون عن حزنهم الشديد كون أن مصر كانت مصدرة للغاز قبل أن تتوقف وحدات الغاز المصرية عن العمل في السنوات الأخيرة، جراء نقص الإنتاج المحلي من الغاز، فيما تحولت مصر من مُصدّر إلى مستورد صافٍ له، بسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك.

وأضافوا أن الغاز سينقل من إسرائيل عبر خط أنابيب شرق المتوسط، الذي كان يستخدم سابقا في تصدير الغاز المصري لإسرائيل، والذي توقف عن العمل منذ 2012، بعد إلغاء اتفاق التصدير.

وفور تصدر الخبر وسائل الإعلام، علقت :Asma Nojara: "حد يفهمني إزاي ومصر عندها غاز طبيعي ؟!! "

علق كوجاك:" المهم أنه يفهم أن ضياع النيل حيفشخ أسعار الطعام وأن الكهربا اللي ولعت كانت مفروض تكون ببلاش لولا التنازل عن الغاز لـإسرائيل.

وكتب هيثم أبو خليل : " 2005مصر تصدر الغاز لإسرائيل بأسعار تتراوح بين 70سنت أمريكي 1.5دولار لكل مليون وحدة

2019 مصر تدفع تعويض لإسرائيل 500 مليون دولار لتوقف تصدير الغاز

2020 استيراد الغاز من إسرائيل بأربعة أضعاف أسعار تصديره لها بأسعار 5 دولار لكل مليون وحدة .

السيادة الوطنية و الاعتزاز بها هو العمل علي استرداد الغاز المصري المسروق لا شراءه من حراميه! و باسعار مضاعفة!.. اعتقد حملة لا لشراء #الغاز المسروق امر واجب علي كل مصري حر!

و مناشده الاهالي و المصانع والافران ان تتحول لإستخدام السولار و الجاز ان امكن .. للرد علي التغفيل الرسمي ! — عودة الروح ام الوعي (@7arakaBaraka) January 15, 2020

علقت عودة الروح أم الوعي:" السيادة الوطنية والاعتزاز بها هو العمل على استرداد الغاز المصري المسروق لا شراءه من حراميه! و بأسعار مضاعفة!.. أعتقد حملة لا لشراء #الغاز المسروق امر واجب علي كل مصري حر!

ومناشده الاهالي و المصانع والافران ان تتحول لاستخدام السولار و الجاز إن امكن .. للرد على التغفيل الرسمي !.

العار!

2005مصر تصدر الغاز لإسرائيل بأسعار تتراوح بين 70سنت أمريكي 1.5دولار لكل مليون وحدة

2019 مصر تدفع تعويض لإسرائيل 500 مليون دولار لتوقف تصدير الغاز

2020 إستيراد الغاز من إسرائيل بأربعة أضعاف أسعار تصديره لها بأسعار 5 دولار لكل مليون وحدة #الغاز#ارحل_ياسيسي#السيسي_ضيع_مصر pic.twitter.com/g4OZM5zdYi — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) January 15, 2020

السيادة الوطنية و الاعتزاز بها هو العمل علي استرداد الغاز المصري المسروق لا شراءه من حراميه! و باسعار مضاعفة!.. اعتقد حملة لا لشراء #الغاز المسروق امر واجب علي كل مصري حر!

و مناشده الاهالي و المصانع والافران ان تتحول لإستخدام السولار و الجاز ان امكن .. للرد علي التغفيل الرسمي ! — عودة الروح ام الوعي (@7arakaBaraka) January 15, 2020