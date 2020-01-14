الدفاعات السورية تتصدى لعدوان "إسرائيلي" استهداف مطار التيفور

تصدّت الدفاعات الجوية السورية، مساء اليوم الثلاثاء، لعدوان "إسرائيلي" استهدف مطار التيفور في ريف حمص الشرقي.

وأوضحت وكالة "سانا" السورية، أن العدوان على مطار تي فور تم بطائرات مسيرة وصواريخ، لافتة أنه تم إسقاط عدد منها.

وأفاد مصدر عسكري، بأنه حوالي الساعة 10:22 قام الطيران "الإسرائيلي" بعدوان جوي جديد على مطار الـ تي فور من اتجاه منطقة التنف.

وتابع: "على الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت عدداً منها، في حين وصلت أربعة صواريخ إلى المنطقة المستهدفة، واقتصرت الأضرار على الماديات".