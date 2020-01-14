الاحتلال يقرر اغلاق مدرستين في القدس ماذا قالت التربية والتعليم؟

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، منع افتتاح الفصل الدراسي الثاني في مدرستي "الوعد الصادق" و"الفرسان" في محافظة القدس المحتلة.

وتحججت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأن قرار المنع جاء بزعم عدم حصول المدرستين على تراخيص البناء.

ووفقًا لأحد أولياء الأمور نضال عويضة قال: " توجهت إلى المدرسة بعد اتصال من نجليه اللذين يدرسان في مدرسة الوعد الصادق ليجد المعلمين معتصمين في الساحة عقب إغلاقها من قبل الاحتلال.

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم في حكومة د. محمد اشتية على متابعتها الحثيثة لإغلاق المدرستين، وجددت رفضها القاطع للممارسات الراهنة بحق المدرستين التي تطال حقوق الطلبة والمعلمين

واعتبت أن منع المدرسة من بدء العام الدراسي الثاني تشكل تجاوزا لمعايير الإدارة السليمة، وتعديا على المسيرة التعليمية وانتظامها، داعية لإعادة فتح المدرستين بشكل عاجل