تعرف على فوائد الليمون في فصل الشتاء ومحاربة النزلات البرد

تُعد فاكهة الليمون، صيدلية مهمة لجسم الانسان لحمايته من النزلات البرد خاصة في فصل الشتاء، إذ يحتوي الليمون الحامض على نسبة عالية من فيتامين (ج).

ووفق دراسات علمية صحية، أوضحت ان الليمون يعتبر علاج مثالي وفعال، كما يعود بجملة من الفوائد الصحية، على صحة الشخص، من أمراض خطيرة.

وتخزن حبة الليمون، معادن عدة، ونسب متفاوتة منها: النزنك 1%، والنحاس 14%، والفسفور 2%، والمغنيسيوم 3%، والبوتاسيوم 4%، وحمض البانتوثينيك 3%، والحديد 4%، والنياسين 1%.

كما، يحتوي الليمون على فيتامين b، بنسبة 6 %، وفيتامين (g)، بنسبة 13%.

فوائد الليمون الصحية لجسم الانسان :

ويحارب الليمون بمحاربة الجذور الحرة والطفرات المسببة للأعراض الشيخوخة المختلفة، كما يعد من مضادات الاكسدة القوية.

ويعالج الليمون، امراض عدة، إذ يستخدم للتخلص من الندبات الموجودة على الجلد، وتنظيف البشرة، والتخلص من حب الشباب، الذي يؤرق الكثيرين.

كما ويعمل الليمون، على محاربة الكوليرا والملاريا، عبر تنقية الدم من السموم.

وينصح الأطباء مرضى القلب، بتناول عصير الليمون بكثرة، لأنه يعمل على معالجة ارتفاع ضغط الدم.