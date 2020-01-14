وفد من حماس يهنئ قيادة الجهاد الاسلامي بالعودة من الخارج

استقبلت حركة الجهاد الإسلامي في مكتبها بقطاع غزة، وفدا كبيرا من حركة حماس، يترأسه الأستاذ روحي مشتهى، وضم عددا من أعضاء المكتب السياسي وقيادات حماس .

وجاءت زيارة وفد حماس القيادي، للتهنئة بعودة وفد قيادة الحركة وأعضاء مكتبها السياسي من الخارج بعد انتهاء اجتماعات الدورة الثانية للمكتب السياسي للجهاد الإسلامي.

وعكست الزيارة أجواء المودة وتطور العلاقة بين الحركتين.

بدوره أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الشبخ نافذ عزام حرص الحركة على المضي في الارتقاء بالعمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الثوابت واستمرار المقاومة.

وأكدت قيادة الحركتين خلال اللقاء على عمق العلاقة وضرورة الاستمرار بتطويرها على كل الاصعدة لمواجهة التحديات الكبيرة التي تعصف بالقضية الفلسطينية والمنطقة.













