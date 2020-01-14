الاحتلال يوافق على نقل ممثل الاسرى القاصرين من سجن "عوفر"

وافقت إدارة سجن "الدامون" الإسرائيلي على نقل ممثل للقاصرين من سجن "عوفر"، وذلك على إثر تصعيد وضغط مارسه الأسرى القاصرون المنقولون يوم أمس إلى "الدامون"، إلى جانب الضغط الذي مارسه الأسرى القاصرون المقدسيون الذين يقبعون في قسم منفصل ومجاور لهم.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى و المحررين في بيان صحفي أنّ إدارة سجن "عوفر" كانت نقلت (33) أسيرًا قاصرًا يوم أمس لسجن "الدامون"، دون السّماح لممثليهم من الأسرى البالغين بمرافقتهم، أو السّماح بوجود ممثلين لهم في "الدامون"؟

وبيّنت أن الأسرى في سجون الاحتلال اعتبروا ذلك خطرًا على مصير الأسرى القاصرين الذين يحتاجون للأسرى البالغين لتمثيلهم أمام الإدارة وتوجيههم، وإدارة نظام حياتهم ومتابعة أوضاعهم اليومية.

يشار إلى أنّ نحو 200 أسير قاصر يقبعون في سجون الاحتلال، موزّعين ما بين سجون "عوفر" و"الدامون" و"مجدو".