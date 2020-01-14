الطقس في فلسطين: توقعات بعودة الأجواء الماطرة نهاية الاسبوع

توقع موقع "طقس فلسطين" اليوم الثلاثاء أن تعود الأجواء الماطرة الى البلاد نهاية الاسبوع الجاري.

و توقع الموقع أن يسود غداً الأربعاء طقس مستقر وجاف في كافة المناطق مع رياح شرقية نشطة أحياناً خصوصاً فوق الجبال، مشيراً الى أن الأجواء تكون باردة قليلاً في الجبال وتميل للاعتدال نهاراً في باقي المناطق، وفي ساعات الليل تعود الأجواء الباردة خصوصاً للمناطق الجبلية ، وتكون الرياح شرقية نشطة السرعة .

أما يوم الخميس المقبل، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، ويسود طقس مستقر في كافة المناطق ، وتكون الأجواء باردة قليلاً في الجبال وتميل للاعتدال نهاراً في باقي المناطق ، وفي ساعات الليل تعود الأجواء الباردة خصوصاً للمناطق الجبلية، وفقاً للموقع.

و وفقاً للتوقعات، فيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم الجمعة، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار في معظم المناطق وتكون غزيرة ورعدية أحياناً، وتكون الأجواء باردة في الجبال وباردة نسبياً في بقية المناطق ، وفي ساعات الليل تسود اجواء باردة في كافة المناطق وتهطل الامطار المتفرقة ، وتكون الرياح جنوبية غربية . والله تعالى أعلم