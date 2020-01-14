مستوطنة تدهس طالبة شرق بيت لحم و تصيبها بجراح

أعلنت مصادر رسمية صباح اليوم الثلاثاء، اصابة طالبة بجروح خلال توجهها إلى المدرسة في قرية كيسان شرق بيت لحم، جراء دهسها من قبل مستوطنة.

و بحسب المصادر، فقد اصيبت الطالبة ياسمين خالد غزال، من قرية كيسان بجروح وصفت بالمتوسطة، حيث نقلت على اثرها الى مستشفى اليمامة ببلدة الخضر.

محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، الذي زار الطالبة في المستشفى أكد أن الشوارع الالتفافية التي يسلكها المستوطنون تشكل خطراً كبيراً على المواطنين، نظراً لسرعتهم الفائقة خلال قيادتهم السيارة أو تعمدهم إيقاع الحوادث.

وقالت مصادر "اسرائيلية" ان المستوطنة سلمت نفسها لشرطة الاحتلال في عصيون شرق بيت لحم وزعمت انها لم تدهس البنت عمدا بل هو مجرد حادث سير.