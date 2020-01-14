الاحتلال يكشف عن خسائره جراء العمليات الفدائية خلال 2019

كشف تقرير أعده "مركز معلومات الاستخبارات والإرهاب" "الاسرائيلي" بأن الهدوء النسبي في الضفة الغربية العام الماضي 2019 مخادع، وهو نتائج لجهود مشتركة لأجهزة أمن الاحتلال والتعاون الأمني مع أجهزة الأمن الفلسطينية.

و أكد التقرير أن 58% من العمليات كانت عمليات طعن، حيث جرى تنفيذ 19عملية طعن في العام 2019، مقابل 22 عملية بالعام الذي سبقه 2018، بينما شهدت عمليات الدهس وإطلاق النار تراجعاً خلال العام الماضي ونفذت 5 عمليات إطلاق نار مقابل 13 بالعام 2018، بالإضافة لثلاث عمليات دهس مقارنة مع 13 عملية في العام الذي سبقه.

أما بخصوص العمليات "القاتلة"، فقد رصد التقرير مقتل 5 إسرائيليين في العام الماضي (4 مستوطنين وجندي) وأصيب 22 آخرين، حيث توزعت العمليات جغرافياً على عدة مناطق أولها منطقة القدس، وضواحيها حيث نفذت فيها 11 عملية ، تليها منطقة رام الله والتي نفذت فيها 6 عمليات، وبالمقابل فقد طرأ انخفاض في معدل العمليات بمنطقة الخليل التي نفذت فيها 3 عمليات فقط، وجرى تنفيذ عمليتان داخل أراضي عام 48.

وبخصوص طبيعة منفذي العمليات، لوحظ وجود تشابه مع السنوات السابقة حيث نفذت غالبية العمليات على يد شبان في العشرينات من العمر، غالبيتهم دون سوابق أو انتماء تنظيمي، وفيما يتعلق بدوافع العمليات فهي أيضاً مشابهة لدوافع العمليات في السنوات الماضية وهي دوافع أيديولوجية.