الاحتلال يهدم ورشة حدادة في بلدة حزما بالقدس المحتلة

أكدت مصادر محلية و شهود عيان بأن سلطات الاحتلال هدمت اليوم الثلاثاء، ورشة حدادة قرب حاجز بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، واستولت على معداتها.

وقالت المصادر بأن جرافة تابعة لبلدية الاحتلال بالقدس ترافقها قوات مساندة من جيش الاحتلال داهمت "منطقة المشروع" في البلدة وشرعت بهدم ورشة حدادة مكونة من الصفيح والطوب، تعود للمواطن خالد نمر أبو خليل، واستولت على معداتها.

و تتعرض بلدة حزما لاعتداءات و مداهمات متواصلة، يتخللها اعتقال مواطنين وتسليم اخطارات بهدم منشآت تجارية وزراعية ومغاسل ومحال لتصليح المركبات قرب الشارع الرئيسي.