الداخلية تعلن عن آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الثلاثاء

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء الموافق 2020/1/15.

و وفقاً للوزارة، فإن السفر سيكون لما تبقى من الحافلة الخامسة + الحافلتان: السادسة والسابعة من كشف (2020/1).

و دعت المسافرين الوارد اسماؤهم في الحافلات المذكورة للتواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، موضحة أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مع مراعاة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وأكدت على إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.