ابنة الجنرال الشهيد قاسم سليماني تنشر صورة مؤثرة لوالدها وتعلق بالعربية

نشرت زينب سليماني، ابنة قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني، صورة "مؤثرة" ليد والدها الجنرال الإيراني القتيل وخاتم إصبعه الشهير، والتي أخذت بعد لحظات من مقتله خلال القصف الذي استهدف سيارته في العاصمة العراقية بغداد.

وعلقت زينب على الصورة المنشورة على صفحتها في انستغرام باللغة العربية: "ما رأیت إلا جمیلا".

وفي وقت سابق، وجهت زينب ابنة قائد "فيلق القدس"، خلال خطبة الجمعة في مدينة كرمان، رسالة باللغة العربية للولايات المتحدة وإسرائيل وهي تحمل السلاح.

واتهمت أمريكا بممارسة "إرهاب الدولة"، ووعدتها بـ "يوم مظلم" كرد، وذكرت بمسيرة والدها التي دامت 40 عاما في خدمة إيران.