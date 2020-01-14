أبو ماهر حلس يوضح إلى أين وصلت ملفات غزة وحقيقة خلافاته مع قيادة السلطة !

أكد أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ان هناك تعاط ايجابي من الحكومة في رام الله فيما يتعلق بملفات قطاع غزة ، ونأمل أن تكون هناك خطوات إيجابية بهذا الموضوع .

أوضح حلس: ملفات غزة في مرحلة النقاش، ولا نريد أن نعطي نتائج مسبقة بها، ونحن معنيون بحل المشاكل، ولا نريد أن نكون أبطالاً قوميين على حساب مصالح الناس، نافياً ما يجري تداوله حول خلافات له مع قيادات بالسلطة، قائلاً: أنفي كل هذه التصريحات، وعلاقتي بالجميع طيبة ومبنية على الاحترام المتبادل.

ونفى خلال بيان صحافي، أمس ما يجري تداوله حول وجود تعديلات في الهيئة القيادية لحركة "فتح" بقطاع غزة، والتي يتولى رئاستها منذ تشكيل اللجنة المركزية للحركة.

وقال حلس: لا توجد أي تعديلات أو تغييرات بالمناصب الحركية في قطاع غزة، خاصة بعد الجهد الذي حققته كل الأطر الحركية، مضيفاً: "نحن مستمرون في ذلك".

وكانت صحيفة الاخبار اللبنانية اوردت معلومات حول قيام قيادة حركة "فتح" بتكليف قيادات «أقاليم» جديدة في غزة، خوفاً من تسلّل عناصر مرتبطة بالقيادي الفتحاوي المفصول من الحركة محمد دحلان إلى هذه المناصب، وخاصة أن الانتخابات الأخيرة في الحركة داخل القطاع حققت فوزاً لبعض عناصر دحلان، إضافة إلى فوزهم في نقابات مختلفة؛ بينها «الصيادلة» و«العاملون في جامعة الأزهر».

ووفقاً لمصادر في الحركة لصحيفة الاخبار اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت، فقد جرى تكليف قيادة جديدة لـ«إقليم رفح» قبل وقت قصير، ويجري العمل على تكرار ذلك في أقاليم أخرى كشرق غزة.