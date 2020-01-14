بعد الجدل..مالية غزة تحسم سعر اسطوانة الغاز المنزلي وزيادة نسبة رواتب موظفي غزة

أعلن بيان بكر مدير العلاقات العامة بوزارة المالية بغزة اليوم الثلاثاء ، 14/1/2020 ، ان سعر اسطوانة الغاز كما هو ولم يطرأ أي زيادة على سعر الغاز المنزلي .

وقال بكر خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ، انه لا يوجد زيادة على سعر اسطوانة الغاز ، حيث ان سعر الأسطوانية الواصل الى المنازل 55 شيقلاً

، متوعداً المخالفين بالتعامل معهم من قبل هيئة البترول.

وبشأن الضجة التي أثيرت خلال اليومين الماضيين حول ارتفاع سعر الغاز المصري رغم انخفاض سعره في مصر ، أوضح ان السعر الغاز المصري مدعوم من الحكومة المصرية لذلك يصل لمواطنيها أقل من سعرنا .

واشار الى ان الغاز الذي يصل قطاع غزة مستورد ويتم التعامل معه واستيراده بالسعر الدولي ، وهي سلعة مستوردة من خارج مصر لذلك قد يكون من مصادر مختلفة وليس من الجانب المصري .

وعن سعر اسطوانة الغاز "الاسرائيلي " قال ان سعر الغاز "الاسرائيلي" مساوي لسعر الغاز المصري .

وعن رواتب موظفي غزة ، أكد :"لا معلومات بشأن زيادة رواتب موظفي غزة ، ولم يصدر عن مالية غزة اي قرار بشأن زيادة نسبة الصرف كما يتم الترويج له" ، معتبراً ان ما يتم صرفه حالياً في حدود امكانياتنا وما هو موجود حالياً لدينا.

وتابع : "نسبة الصرف ستبقى كما هي ، ولكن نسعى جاهدين لزيادة نسبة الصرف" ، مشيراً الى ان ما يتم صرف اكثر من 40%.

ويشار الى ان عدد من الاخبار تم تداولها مؤخراً حول زيادة نسبة صرف رواتب موظفي غزة على أن لا تقل عن 1500 شيقلاً ، بالتزامن مع جملة من التسهيلات والحملات للاستفادة من المستحقات .