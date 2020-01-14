القيادي عدنان: انتصار زهران ضربة جديدة للاعتقال الإداري

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان اليوم الثلاثاء 14/1/2020، أن انتصار الأسير الرفيق أحمد زهران ضربة جديدة للاعتقال الإداري، ورافعة لنضال الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وكان زهران (42 عاماً) قد علق إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال أمس بعد التوصل لاتفاق مع إدارة سجون الاحتلال، حيث أضرب عن الطعام لليوم 113 على التوالي.

وحيا الشيخ عدنان، البطل الأسير جميل عنكوش الذي ساند مضربًا الرفيق زهران لأيام طويلة، مقدماً التهنئة للجبهة الشعبية والأهل في دير أبو مشعل بانتصار الرفيق زهران.

وأعرب عن شكره من الضفة المحتلة لكل من ساند زهران بإضرابه عن الطعام خاصة الأهل في غزة العزة.