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"العدس" والكنز الصحي...تعرف !

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:36 - 14 يناير 2020
عدس عدس
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كتشف باحثون من جامعة «غويلف» الكندية انّ تناول العدس بصورة دورية يحمي القلب والأوعية الدموية من الأمراض، كما يؤثر إيجاباً في عمل الغدد الصماء ، بالإضافة الى انه يساعد على تخفيض مستوى تركيز الكولسترول وتطبيع ضغط الدم.

وقال عدد من الباحثين أنّ العدس يعمل على تقليص مستوى السكر في الدم. وكما هو معلوم، فإنّ ارتفاع مستوى السكر في الدم يحفّز عملية تصلّب الشرايين، وعند تناول الأرزّ والعدس انخفض مستوى السكر بنسبة 20 في المئة مقارنةً بتناول الأرزّ لوحده. كذلك خفّض مزيج البطاطا والعدس مستوى السكر بنسبة 35 في المئة مقارنةً بتناول البطاطا فقط.

واعتبر الخبراء ان تأثير العدس ناتج عن احتوائه على كمية كبيرة من البروتينات والفيتامينات والعناصر الدقيقة، أهمّها الفيتامينات B، وA، والأحماض الدهنية الأوميغا 3 و6.

كما يحتوي العدس على مواد تكبح نموّ الأورام. وهو مصدرٌ مهمّ للحامض الأميني «تريبتوفان» الذي يساعد على إفراز هورمون «سيروتونين»، وهو بذلك يحمي من الاكتئاب.

 

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