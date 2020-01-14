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الفنان المصري الكوميدي جورج سيدهم يخطف الأضواء ويتصدر ترندات البحث

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:27 - 14 يناير 2020
الفنان جورج سيدهم الفنان جورج سيدهم
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تفاجأ المصريون بعودة الفنان الكوميدي جورج سيدهم للواجهة من جديد من خلال صورةٍ جمعته مع عدد من الفنانين المصريين.

وأظهرت صورة نشرها المحامي أمير رمزي، شقيق الفنان هاني رمزي، على حسابه في فيس بوك الفنان المصري القدير جورج سيدهم، بحالة صحية جيدة ومعنوية مرتفعة.

وقال أمير رمزي شقيق هاني رمزي "كل سنة وأستاذ جورج سيدهم ودكتورة ليندا طيبين، لازم أول السنة نطمن على صحة صديقنا الغالى، سنه سعيدة عليكم".

يشار إلى ان زوجة الفنان جورج سيدهم كشفت عن مفاجأة فنية لجمهور زوجها يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، موجهة الشكر للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

وجورج سيدهم فنان مصري كبير كان من مواليد جرجا بسوهاج في عام 1938 والتحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سمير غانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت في المسرح والتليفزيون.

وشارك سيدهم في سلسلة من الأفلام المصرية خلال حقبة الثمانينات والتسعينات.

جورج سيدهم برفقة عدد من الفنانين
 

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