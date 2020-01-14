الاحتلال :إصدار تصاريح جديدة لـ500 تاجر.. وعودة بحث إدخال عمال من غزة

أكدت الصحافة "الاسرائيلية"، صباح اليوم الثلاثاء ، 14/1/2020 ، إن حكومة الاحتلال أصدرت أوامر تقضي بإصدار تصاريح تتيح لـ 500 تاجر من قطاع غزة .

قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان": ان ادخال التجار يأتي كخطوة إضافية ضمن تفاهمات التهدئة مع حركة حماس ، مشيرة الى وجود تعليمات من القيادة السياسية، للموافقة على دخول 500 تاجر إضافي من قطاع غزة إلى "إسرائيل".

وبينت" كان" هذا العدد يضاف إلى 5 آلاف تاجر من غزة سبق وحصلوا على تصاريح دخول إلى "إسرائيل".

وتابعت "كان" انه من المتوقع أن تصادق حكومة الاحتلال على إدخال عمال من القطاع للعمل في "إسرائيل"، وهي الخطوة التي يعارضها جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" حاليًا.

وكان موقع واللا العبري قال نهاية العام الماضي إنه تم الانتهاء من إنشاء المقر الرئيسي المعني بدخول آلاف العمال الفلسطينيين من قطاع غزة إلى "إسرائيل".

ووفقًا لمصدر أمني إسرائيلي، "فإنه سيتم إدخال 5000 آلاف من القطاع إلى إسرائيل للعمل في قطاعي الزراعة والبناء وسيكسب كل عامل ما لا يقل عن 7000 شيكل شهريًا".

وبحسب المصدر، هذه الخطة تهدف إلى إدخال 35 مليون شيكل على الأقل شهريا إلى غزة، أي ربع مليار شيكل في السنة.