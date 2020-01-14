سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي يدهش المراقبين

اضحى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية الشغل الشاغل للسوريين، مع تجاوز سعر الدولار في سوريا 1000 ليرة سورية وهو حاجز لأول مرة تتجاوزه الليرة لأول مرة وسط ارتفاعات غير مسبوقة.

وأفاد صرَّافون سوريون أن الليرة السورية تجاوزت حاجز 1000 هبوطا أمام الدولار، بعد فترة من حالة عدم استقرار كان شهدتها أسعار الصرف منذ أن لامست الليرة حاجز 1000 دون أن تتخطاه مطلع الشهر الماضي.

كما وأوضح مختصون أن الليرة السورية حققت مكاسب متسارعة خلال أيام وترتفع بنحو 200 نقطة أمام الدولار، ترافقت مع حملة واسعة على مواقع التواصل لدعم الليرة السورية.

يشار إلى أنَّ المصرف المركزي السوري ما زال يثبت سعر صرف الدولار عند 436 ليرة، كما أنه ما زال يلتزم الصمت أمام حالة التدهور التي تشهدها العملة المحلية.