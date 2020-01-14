الاحتجاجات تعود الى لبنان للضغط لتشكيل الحكومة

اغلق عدد من المحتجين اللبنانيين اليوم الثلاثاء 14/1/2020 ، عددا من الطرق بالإطارات المشتعلة، وأقفلوا مدخل مدينة طرابلس شمال لبنان، للمطالبة بتشكيل الحكومة .

وكانت مظاهرات عارمة انطلقت في لبنان في 17 أكتوبر الماضي للمطالبة بالإصلاحات .

وكان المحتجون اطلقوا اسم "أسبوع الغضب" على موجة الاحتجاجات الجديدة، التي كانت خفت وتيرتها في الآونة الأخيرة بعد تكليف، حسان دياب، لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأمهل المحتجون رئيس الحكومة المكلف، حسان دياب، يومين من أجل تشكيل حكومة جديدة.

قائد الجيش العماد، جوزاف عون، قال في تصريح أمس الاثنين، إن "ما يقوم به الجيش في هذه المرحلة هو عمل دقيق خصوصا في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، والتي تترافق مع توترات في عدد من المناطق".

وأضاف أن "تعامل الجيش مع المدنيين ينطلق من قناعة المؤسسة العسكرية بحق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي، لكن هذا الأمر لا يعني على الإطلاق التساهل مع أي مخل بالأمن أو أي تصرفات منافية للأخلاق أو أي عمليات قطع طرق، وسيأتي يوم أقل ما يقال فيه إن الجيش قد أنقذ لبنان".