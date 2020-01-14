مع بدء الفصل الدراسي: تعليمات هامة لأولياء الأمور والسائقين

يتوجه طلبة المدارس الحكومية والتابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، لمدارسهم اليوم الثلاثاء 14/1/2020، ايذاناً ببدء الفصل الدراسي الثاني.

وقد وجهت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، بعض النصائح والتوجيهات للسائقين وأولياء الأمور مع بداية الفصل الدراسي الثاني أهمها:

السائقون

- انتبه جيداً عند صعود أو نزول الطلاب من المركبة.

- تنزيل الطلاب من الباب الأيمن للمركبة بجانب الرصيف.

- عدم مغادرة مكان تنزيل الطلاب إلا بعد التأكد جيدا أنهم بأمان.

- أخي سائق باصات الرياض الإنتباه جيدا عند تحميل أو تنزيل الطلاب والنظر إلى المرآة خوفا من تواجد الطالب خلف المركبة.

- أخي السائق خفف سرعتك عند مرورك بجانب روضة أو مدرسة تجنبا لمفاجآت لعب الطلاب.

- أخي السائق أبناؤنا الطلاب هم أبناؤك و أمانة بعنقك فحافظ عليهم.

أولياء الأمور

- مع بداية الفصل الدراسي الجديد لا بد من التنويه لأبنائكم بضرورة الحذر أثناء قطع الطريق والدخول والخروج من المدراس.

- عند تسجيل طفلكم في حافلات نقل الطلاب لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الحمولة المسموح بها حفاظا على سلامة طفلك.