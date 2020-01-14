قرار أمريكي نهائي بترحيل 21 طالباً عسكرياً سعودياً بعد هجوم فلوريدا

أعلنت الولايات المتحدة عن ترحيل 21 طالبا عسكريا سعوديا على خلفية حادث إطلاق النار في قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا، في ديسمبر الماضي، والذي صنفته هجوما إرهابيا.

اعلن وزير العدل والنائب العام الأمريكي، ويليام بار، مساء امس الاثنين 14/1/2020 عن ترحيل 21 طالبا عسكريا سعوديا على خلفية حادث إطلاق النار في قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا، في ديسمبر الماضي.

وقال في تصريح أدلى به مساء امس الاثنين، للإعلان عن نتائج التحقيق في حادث إطلاق النار الذي وقع في القاعدة الجوية للبحرية الأمريكي في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا، يوم 6 ديسمبر الماضي، إن "ما حدث هو عمل إرهابي"، حيث "تؤكد الحقائق أن مطلق النار انطلق من الإيديولوجية الجهادية".

وأشار بار إلى أن التقارير التي تحدثت عن وصول منفذ الهجوم، محمد سعيد الشمراني، إلى القاعدة رفقة طلاب عسكريين سعوديين آخرين قاما بتصوير إطلاق النار، غير صحيحة.

ويشار الى ان عدد من الطلاب السعوديين وجدوا أنفسهم في الموقع لحظة الهجوم وصوروه، لكنهم تعاونوا بشكل كامل مع التحقيق، مثلما فعل مواطنوهم المستجوبون من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي في بينساكولا وقواعد عسكرية أمريكية أخرى.