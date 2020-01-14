تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 14/1/2020 ، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.

ونبهت الإدارة العامة لشرطة المرور إلى أنه سيتم إغلاق جزئي أمام الحركة المرورية بدءًا من مفترق ضبيط حتى شارع بور سعيد (مفترق الشعبية)، لوجود أعمال على الطريق تستمر 24 ساعة.

ودعت مستخدمي الطريق استخدام القيادة بحذر وتمهل لتفادي وقوع حوادث سير.

وتمنت الإدارة العامة، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، ويتوجب على الجميع أخذ الإحتياطات اللازمة أثناء القيادة وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق .

وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر .

وقد سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية 4 حوادث سير نتج عنها 3 إصابات ، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات.