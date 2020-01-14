طقس فلسطين اليوم الثلاثاء 14/1/2020-الحرارة ترتفع والأمطار تعود الخميس

من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة وفقاً لموقع طقس فلسطين اليوم الثلاثاء 14/1/2020، فيما ستبقى أجواء الليل باردة.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات الليل، يكون الجو غائماً جزئيا وشديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويتواصل ارتفاع الحرارة غداً الأربعاء، فيما سيبقى يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا الى بارد والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما تعود للانخفاض يوم الخميس حسب موقع طقس فلسطين اليوم ، حيث ستكون الفرصة في ساعات المساء والليل مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تتحول مساء الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتتواصل الأمطار يوم الجمعة، وسط انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقاط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.