مطعم جليدي يقدم طبق الوعاء الساخن في الصين

يقدم "مطعم جليدي" في الصين الشعبية، طبق طعام يدعى "هوه قوه" وهو الوعاء الساخن" حيث يقدم الوعاء في ظل الأجواء الباردة جدًا.

ووفقًا لما ذكرت صحيفة "الشعب" الصينية فإن المطعم الجليدي الفريد يقع في حديقة هاربين للجليد والثلج، شمال شرقي الصين، وجرى صنع جميع الغرف والطاولات والكراسي والطاولات وحتى أكواب الشراب من الجليد.

وأوضحت الصحيفة أن بناء المطعم الجليدي تم باستخدام المواد المركبة من الجليد والثلج، حيث تم امتلاء بالون ضخم مع هيكل الغشاء بالغاز بشكل كامل.

وبعد اتمام البالون الضخم جرى القيام برش الجليد المركب على سطح البالون لتشكيل طبقة جليدية بسمك 25سنتيمترا.

وأخيرا تم إزالة الغشاء لإكمال بناء الغرفة الجليدية.







