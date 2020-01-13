اسعار أجهزة شاومي في فلسطين

إليكم أسعار أجهزة شركة شاومي الصينية للهواتف الذكية في فلسطين.

السعر: 2655 شيكل.

اسم الهاتف: شاومي mi note 10 pro

8 جيجا رام - 256 جيجا ذاكرة داخلية

الرامات: 8 ج.ب / الذاكرة: 256 ج.ب

الكاميرا: خلفية: خماسية 108+12+5+20+2 م.ب / امامية: 32 م.ب

الشاشة: 6.47 بوصة - FHD+

البطارية: 5260 ميللي امبير

الاصدار: يناير 2020

المعالج: سناب دراجون 730 جي - 8 نانومتر

xiaomi mi note 10

السعر: 2254 شيكل.

اسم الهاتف: شاومي mi note 10

الرامات: 6 ج.ب / الذاكرة: 128 ج.ب

الكاميرا: خلفية: خماسية 108+12+5+20+2 م.ب / امامية: 32 م.ب

الشاشة: 6.47 بوصة - FHD+

البطارية: 5260 ميللي امبير

الاصدار: يناير 2020

المعالج: سناب دراجون 730 جي - 8 نانومتر

xiaomi mi 9 lite

1237 شيكل.

اسم الهاتف: شاومي mi 9 lite

الرامات: 6 ج.ب / ذاكرة: 64 او 128 ج.ب

الكاميرا: خلفية: ثلاثية 48+8+2 م.ب / امامية: 32 م.ب

الشاشة: 6.39 بوصة - FHD+

البطارية: 4030 ميللي امبير

الاصدار: نوفمبر 2019

المعالج: سناب دراجون 710 - 10 نانومتر

xiaomi redmi note 8 pro

1150 شيكل.

اسم الهاتف: شاومي redmi note 8 pro

الرامات: 6 او 8 ج.ب / الذاكرة: 64 او 128 ج.ب

الكاميرا: خلفية: رباعية 64+8+2+2 م.ب / امامية: 20 م.ب

الشاشة: 6.53 بوصة - FHD+

البطارية: 4500 ميللي امبير

الاصدار: اكتوبر 2019

المعالج: ميدياتك هليو G90T - تكنولوجيا 12 نانومتر

بالتفصيل مواصفات واسعار شاومي ريدمي نوت 8 برو ←

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xiaomi redmi note 8

781 شيكل.

4 جيجا رام - 64 جيجا ذاكرة داخلية

اسم الهاتف: شاومي redmi note 8

الرامات: 3 او 4 او 6 ج.ب / ذاكرة: 32 او 64 او 128 ج.ب

الكاميرا: خلفية: رباعية 48+8+2+2 م.ب / امامية: 13 م.ب

الشاشة: 6.3 بوصة - FHD+

البطارية: 4000 ميللي امبير

الاصدار: اكتوبر 2019

المعالج: سناب دراجون 665 - 11 نانومتر

بالتفصيل مواصفات واسعار شاومي ريدمي نوت 8 ←

xiaomi redmi 8a

438 شيكل.

2 جيجا رام - 32 جيجا ذاكرة داخلية

اسم الهاتف: شاومي redmi 8a

الرامات: 2 او 3 ج.ب / ذاكرة: 32 ج.ب

الكاميرا: خلفية: 12 م.ب / امامية: 8 م.ب

الشاشة: 6.2 بوصة - HD+

البطارية: 5000 ميللي امبير

الاصدار: اكتوبر 2019

المعالج: سناب دراجون 439 - 12 نانومتر

بالتفصيل مواصفات واسعار شاومي ريدمي 8a ←

xiaomi redmi 8

637 شيكل.

4 جيجا رام - 64 جيجا ذاكرة داخلية

اسم الهاتف: شاومي redmi 8

الرامات: 3 او 4 ج.ب / ذاكرة 32 او 64 ج.ب

الكاميرا: خلفية: ثنائية 12+2 م.ب / امامية: 8 م.ب

الشاشة: 6.22 بوصة - HD+

البطارية: 5000 ميللي امبير

الاصدار: اكتوبر 2019

المعالج: سناب دراجون 439 - 12 نانومتر

xiaomi mi a3

791 شيكل.

4 جيجا رام - 64 جيجا ذاكرة داخلية

اسم الهاتف: شاومي مي ايه 3

الرامات: 4 ج.ب / 64 او 128 ج.ب

الكاميرا: خلفية: ثلاثية 48+8+2 م.ب / امامية: 32 م.ب

الشاشة: 6.088 بوصة - HD+

البطارية: 4030 ميللي امبير

الاصدار: سبتمبر 2019

المعالج: سناب دراجون 665 - 11 نانومتر

xiaomi mi 9t

1416 شيكل.

6 جيجا رام - 128 جيجا ذاكرة داخلية

اسم الهاتف: شاومي مي 9 تي

الرامات: 6 ج.ب / ذاكرة: 64 او 128 ج.ب

الكاميرا: خلفية: ثلاثية 48+13+8 م.ب / امامية: 20 م.ب

الشاشة: 6.39 بوصة - FHD+

البطارية: 4000 ميللي امبير

الاصدار: يوليو 2019

المعالج: سناب دراجون 730 - 8 نانومتر

بالتفصيل مواصفات واسعار شاومي مي 9t ←

xiaomi mi mix alpha

16625 شيكل.

12 جيجا رام - 512 جيجا ذاكرة داخلية

اسم الهاتف: شاومي مي ميكس الفا

الرامات: 12 ج.ب / ذاكرة: 512 ج.ب

الكاميرا: خلفية: ثلاثية 108+12+20 م.ب / امامية: لا يوجد

الشاشة: 7.92 بوصة - 2k

البطارية: 4050 ميللي امبير

الاصدار: سبتمبر 2019

المعالج: سناب دراجون 855 بلس - 7 نانومتر