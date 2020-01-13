اسعار أجهزة شاومي في فلسطين

إليكم أسعار أجهزة شركة شاومي الصينية للهواتف الذكية في فلسطين.
السعر: 2655 شيكل.
اسم الهاتف: شاومي mi note 10 pro
8 جيجا رام - 256 جيجا ذاكرة داخلية
الرامات: 8 ج.ب / الذاكرة: 256 ج.ب
الكاميرا: خلفية: خماسية 108+12+5+20+2 م.ب / امامية: 32 م.ب
الشاشة: 6.47 بوصة - FHD+
البطارية: 5260 ميللي امبير
الاصدار: يناير 2020
المعالج: سناب دراجون 730 جي - 8 نانومتر
xiaomi mi note 10
السعر: 2254 شيكل.
اسم الهاتف: شاومي mi note 10
الرامات: 6 ج.ب / الذاكرة: 128 ج.ب
الكاميرا: خلفية: خماسية 108+12+5+20+2 م.ب / امامية: 32 م.ب
الشاشة: 6.47 بوصة - FHD+
البطارية: 5260 ميللي امبير
الاصدار: يناير 2020
المعالج: سناب دراجون 730 جي - 8 نانومتر
xiaomi mi 9 lite
1237 شيكل.
اسم الهاتف: شاومي mi 9 lite
الرامات: 6 ج.ب / ذاكرة: 64 او 128 ج.ب
الكاميرا: خلفية: ثلاثية 48+8+2 م.ب / امامية: 32 م.ب
الشاشة: 6.39 بوصة - FHD+
البطارية: 4030 ميللي امبير
الاصدار: نوفمبر 2019
المعالج: سناب دراجون 710 - 10 نانومتر
xiaomi redmi note 8 pro
1150 شيكل.
اسم الهاتف: شاومي redmi note 8 pro
الرامات: 6 او 8 ج.ب / الذاكرة: 64 او 128 ج.ب
الكاميرا: خلفية: رباعية 64+8+2+2 م.ب / امامية: 20 م.ب
الشاشة: 6.53 بوصة - FHD+
البطارية: 4500 ميللي امبير
الاصدار: اكتوبر 2019
المعالج: ميدياتك هليو G90T - تكنولوجيا 12 نانومتر
بالتفصيل مواصفات واسعار شاومي ريدمي نوت 8 برو ←
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xiaomi redmi note 8
781 شيكل.
4 جيجا رام - 64 جيجا ذاكرة داخلية
اسم الهاتف: شاومي redmi note 8
الرامات: 3 او 4 او 6 ج.ب / ذاكرة: 32 او 64 او 128 ج.ب
الكاميرا: خلفية: رباعية 48+8+2+2 م.ب / امامية: 13 م.ب
الشاشة: 6.3 بوصة - FHD+
البطارية: 4000 ميللي امبير
الاصدار: اكتوبر 2019
المعالج: سناب دراجون 665 - 11 نانومتر
بالتفصيل مواصفات واسعار شاومي ريدمي نوت 8 ←
xiaomi redmi 8a
438 شيكل.
2 جيجا رام - 32 جيجا ذاكرة داخلية
اسم الهاتف: شاومي redmi 8a
الرامات: 2 او 3 ج.ب / ذاكرة: 32 ج.ب
الكاميرا: خلفية: 12 م.ب / امامية: 8 م.ب
الشاشة: 6.2 بوصة - HD+
البطارية: 5000 ميللي امبير
الاصدار: اكتوبر 2019
المعالج: سناب دراجون 439 - 12 نانومتر
بالتفصيل مواصفات واسعار شاومي ريدمي 8a ←
xiaomi redmi 8
637 شيكل.
4 جيجا رام - 64 جيجا ذاكرة داخلية
اسم الهاتف: شاومي redmi 8
الرامات: 3 او 4 ج.ب / ذاكرة 32 او 64 ج.ب
الكاميرا: خلفية: ثنائية 12+2 م.ب / امامية: 8 م.ب
الشاشة: 6.22 بوصة - HD+
البطارية: 5000 ميللي امبير
الاصدار: اكتوبر 2019
المعالج: سناب دراجون 439 - 12 نانومتر
xiaomi mi a3
791 شيكل.
4 جيجا رام - 64 جيجا ذاكرة داخلية
اسم الهاتف: شاومي مي ايه 3
الرامات: 4 ج.ب / 64 او 128 ج.ب
الكاميرا: خلفية: ثلاثية 48+8+2 م.ب / امامية: 32 م.ب
الشاشة: 6.088 بوصة - HD+
البطارية: 4030 ميللي امبير
الاصدار: سبتمبر 2019
المعالج: سناب دراجون 665 - 11 نانومتر
xiaomi mi 9t
1416 شيكل.
6 جيجا رام - 128 جيجا ذاكرة داخلية
اسم الهاتف: شاومي مي 9 تي
الرامات: 6 ج.ب / ذاكرة: 64 او 128 ج.ب
الكاميرا: خلفية: ثلاثية 48+13+8 م.ب / امامية: 20 م.ب
الشاشة: 6.39 بوصة - FHD+
البطارية: 4000 ميللي امبير
الاصدار: يوليو 2019
المعالج: سناب دراجون 730 - 8 نانومتر
بالتفصيل مواصفات واسعار شاومي مي 9t ←
xiaomi mi mix alpha
16625 شيكل.
12 جيجا رام - 512 جيجا ذاكرة داخلية
اسم الهاتف: شاومي مي ميكس الفا
الرامات: 12 ج.ب / ذاكرة: 512 ج.ب
الكاميرا: خلفية: ثلاثية 108+12+20 م.ب / امامية: لا يوجد
الشاشة: 7.92 بوصة - 2k
البطارية: 4050 ميللي امبير
الاصدار: سبتمبر 2019
المعالج: سناب دراجون 855 بلس - 7 نانومتر