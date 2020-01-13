طريقة بسيطة لعلاج أخطر الأمراض .. تعرف عليها

كشفت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك ،أن النشاط البدني والتمارين الرياضية تساعد على خطر الإصابة بمرض الزهايمر غير القابل للعلاج وغيره من أشكال الخرف بنسبة 50%.

وجاء في نشرة للهيئة على موقعها الرسمية إرشادات مفيدة للحد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر غير القابل للعلاج.

وأكد الخبراء أن الرياضة تساعد أيضاً على إبطاء تطور أمراض الزهايمر. لأن التمارين البدنية تحفز الدماغ على تحسين عمل الأواصر العصبية القديمة وتوليد أخرى جديدة، وكذلك زيادة عدد الناقلات العصبية.

وأشار الخبراء إلى أنه "يمكن الوقاية من ثلث الإصابات بمرض الزهايمر بتغيير نمط الحياة المتبع".

ونصح الخبراء من تجاوزوا 65 سنة عليهم تخصيص 150 دقيقة في الأسبوع للتمارين البدنية متوسطة الشدة، أو عليهم ممارسة تمارين بدنية مكثفة جدا Aerobics، ما لا يقل عن 75 دقيقة في الأسبوع، على ألا تقل مدة التمرين عن 10 دقائق.

وعلاوة على وقاية الدماغ، تساعد التمارين البدنية كبار السن على تحسين نوعية النوم وتخفيض مستوى القلق عندهم.

وأشارت إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن زهاء 50 مليونا في العالم يعانون من الخرف، وتشخص سنويا 10 ملايين حالة جديدة. و60-70% من هذه الحالات هي مرض الزهايمر.

ويعتقد العلماء أن عدد الإصابات بأمراض الشيخوخة المختلفة سيصل إلى 152 مليونا بحلول عام 2050.